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Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl?

Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl?
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atma Banu Çoban (25), akrabalarıyla birlikte 13 Ekim'de Kaman Ceviz Festivali kapsamında düzenlenen Sefo Konserine katıldı. Genç kadın burada AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darp edildi. Melih Ünlüer tarafından darp edilen genç kadının sağlık durumu ve olayın detayları merak ediliyor.

Ak Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer tarafından darp edilen genç kadının sağlık durumu araştırılıyor. Bu konu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Burnu kırılan kadın ameliyata alınırken AK Parti'nin de Ünlüer'in istifasını istediği öğrenildi. Peki, Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

MELİH ÜNLÜER KADINI NEDEN DARP ETTİ?

Ameliyat sonrası yaşadığı olayı anlatan Çoban, iş çıkışı Kırşehir'den teyzesi, eniştesi, kuzeni ve yeğeniyle birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittiğini söyledi. Çoban, isminin sonrada Melih Ünlüer olduğunu öğrendiği şahsın ön kısımda yer aldığını ve boşluk oluşunca yan tarafına geçtiklerini belirterek, "Yanında bulunan eşi, 'burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler etti. Ben de bu alanın boş olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi" dedi.

Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl?

Daha sonra kendisiyle konuşan Ünlüer'in uygun bir üslup kullanmadığını söyleyen Çoban, "Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye, 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam 'siz ne yapıyorsunuz diyecekken' eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi.Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi" ifadelerini kullandı.

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