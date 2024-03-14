Melih Bağcı kimdir? CHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Melih Bağcı kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı ise Melih Bağcı. Melih Bağcı kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MELİH BAĞCI KİMDİR?

Melih Bağcı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.