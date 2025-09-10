Mehtap Özkan kimdir, kiminle evli? Mehtap Özkan hangi kanalda çalışıyor?

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yüzlerinden biri olan Mehtap Özkan, son yıllarda hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde kalmayı başaran isimlerden biri. Profesyonel sunuculuğuyla medya sektöründe adından söz ettiren Özkan,geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ancak ekran önündeki başarısının ötesinde, Mehtap Özkan hakkında merak edilen pek çok detay var: Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi kanalda çalışıyor, ne iş yapıyor, kiminle evli ve kaç evlilik yaptı? İşte detaylar...

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya gelmiş olan, medya alanında başarılı bir haber spikeri ve televizyon sunucusudur. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Özkan, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi alarak kariyerine çeşitlilik katmıştır.

MEHTAP ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

2025 itibarıyla Mehtap Özkan 34 yaşındadır. Bilindiği üzere 22 Aralık 1990 doğumlu olan medya profesyonelinin yaşı, 2025 yılına göre hesaplanmıştır.

MEHTAP ÖZKAN NERELİ?

Özkan, kökenini Ankara'ya, özellikle de Çankaya ilçesine dayandırmaktadır. Bu şehir, hem doğum yeri hem de yetiştiği yer olarak öne çıkmaktadır.

MEHTAP ÖZKAN NE İŞ YAPIYOR?

Mehtap Özkan, profesyonel bir haber spikeri ve televizyon sunucusudur. Kariyerine Kanal?B'de stajyer olarak başlamış, ardından TV8'de sunuculuk ve radyo programlarında yer almıştır. Daha sonra Beyaz TV'de muhabir ve hava durumu sunucusu olarak görev yapmış; Halk TV'de hafta sonu ve gece haber bültenlerini sunmuştur. 2019 yılından itibaren Habertürk kanalında haber bültenlerini sunmaya devam etmektedir. Ayrıca oyunculuk kökenine de sahip olan Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi eğitimiyle sahne yeteneğini de geliştirmiştir.

MEHTAP ÖZKAN HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Güncel olarak Mehtap Özkan, Habertürk kanalında haber spikerliği yapmaya devam etmektedir. 2019'dan itibaren ekranlarda bu kanal aracılığıyla görünür durumdadır.

MEHTAP ÖZKAN KİMİNLE EVLİ?

Mehtap Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile evlidir. Gürsel Tekin, siyasetin tanınan isimlerinden biridir.

MEHTAP ÖZKAN NE ZAMAN EVLENDİ?

Çift, 4 Şubat 2022'de aile arasında, sade bir törenle Çırağan Sarayı'nda nikah kıyarak evlenmiştir.

MEHTAP ÖZKAN KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Mehtap Özkan başarılı bir spiker olarak tanınmakla birlikte, magazin verilerine göre tek evliliği vardır: Gürsel Tekin ile yaptığı evlilik. Henüz önceden başka bir evlilik bilgisine rastlanmamıştır.