Mehmetçik Vakfı'ndan Kurban Bayramı'na Özel Bağış Kampanyası

Mehmetçik Vakfı’na Nasıl Bağış Yapılır?

Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmak için vakfın resmi internet sitesi üzerinden online bağış sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Bu ekran üzerinde Vekâleten Kurban Bağışı sayfasına yönelebilirsiniz. Bağış türü seçilerek belirlenen 2026 kurban bağışı tutarı üzerinden işlem gerçekleştiriliyor. TSK Mehmetçik Vakfı Online bağış sistemiyle birkaç adımda desteğiniz tamamlanabiliyor ve vekalet işlemleri hızlı şekilde alınabiliyor.

Bağış işlemleri sırasında bağışçı bilgileri ise sisteme kaydediliyor ve ödeme işlemi kredi kartı, banka kartı veya havale yöntemiyle kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşlem sonrasında ise SMS ve e-posta aracılığıyla bağış sürecine dair bilgilendirme yapılıyor. Bu şekilde bağışçılar, kurban kesimi ve dağıtım sürecini yakından takip edebiliyor.

Vakfın gerçekleştirdiği tüm kurban kesim organizasyonları da Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları doğrultusunda, veteriner hekim, noter ve din görevlileri gözetiminde yürütülüyor. Modern tesislerde ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilen kesimler, Kurban Bayramı’nın ilk günlerinden itibaren planlı şekilde uygulanıyor. Ayrıca kesim süreçleri, kayıt altına alınarak bağışçılarla paylaşılabiliyor.

Yurt Dışından Kurban Bağışı Yapılabiliyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Mehmetçik Vakfı aracılığıyla vekâleten kurban bağışı gerçekleştirebiliyor. Vakfın yurt dışı bağış sistemi üzerinden paylaşılan banka hesap numaralarıyla ödeme yapılabiliyor ve online vekalet işlemleri tamamlanabiliyor. Bu deme yöntemleriyle dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlar da Mehmetçik ailelerine diledikleri destekte bulunabiliyorlar.

Yurt dışından yapılan bağışlarda da süreç şeffaf şekilde yürütülüyor. Bağışçılara kesim bilgileri, dağıtım süreçleri ve organizasyon detayları SMS veya e-posta aracılığıyla iletiliyor. Bağış yapan kişiler, yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştığını güvenle takip edebiliyor.

Kurban Bağışları Nasıl Değerlendiriliyor?

Kurban kesimlerinden elde edilen etlerin bir kısmı, Mehmetçik ailelerine ulaştırılmak üzere konserve kavurma olarak hazırlanıyor. Uzun süre saklanabilen bu ürünler, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca destek sağlayabilecek şekilde muhafaza edilebiliyor. Bunun yanında kurban organizasyonlarından elde edilen gelirler de Mehmetçik Vakfı’nın yardım planları kapsamında değerlendiriliyor.

Bağış gelirleri; şehit ve gazi ailelerinin eğitim, sağlık ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunuyor. Özellikle öğrencilere verilen burs destekleri, sağlık yardımları ve sosyal projeler bu kaynaklarla sürdürülebiliyor. Yapılan kurban bağışları bayram dönemiyle birlikte yıl boyunca devam eden dayanışmanın da önemli bir parçası hâline geliyor.

Mehmetçiklere ve ailelerine destek olmak isteyen vatandaşlar, vakfın resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla bağış yapabilir veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla vekâleten kurban bağışını tamamlayabilirler.