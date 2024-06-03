Dem Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. Parti, halk iradesine yenilen iktidarın yine irade gaspına başvurduğunu belirtti. Mehmet Sıddık Akış'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mehmet Sıddık Akış kimdir? Mehmet Sıddık Akış kaç yaşında, hangi partiden?

MEHMET SIDDIK AKIŞ KİMDİR?

Mehmet Sıddık Akış, 1970'te Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini kent merkezinde tamamlayan Akış, 1992'den bu yana partisinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2008-2012'de il başkanlığı görevini yürüten Akış, 1999'da İl Genel Meclis Üyesi olarak seçildi. Akış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

MEHMET SIDDIK AKIŞ NEDEN GÖZ ALTINA ALINDI?

EM Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. Parti, halk iradesine yenilen iktidarın yine irade gaspına başvurduğunu belirtti. Akış'ın gözaltına alınması ve belediyenin polis zoruyla gasp edilmesi, halkın iradesine yönelik bir tehdit olarak görülüyor.

Dem Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın Van'da gözaltına alındığını duyurdu. DEM Parti'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz."