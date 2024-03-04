Mehmet Saygılı kimdir? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli?
Mehmet Saygılı kimdir? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kırıkkale Belediye Başkan adayı olan Mehmet Saygılı'nın yaşamı ve politik kariyeri merak konusu oldu. Saygılı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra aday olan isimlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi adayların hayatını ve kariyerini merak ediyor. O adaylardan biri de Mehmet Saygılı oldu. Mehmet Saygılı kimdir? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli?
MEHMET SAYGILI KİMDİR?
- 1969'da Kırıkkale'de doğdu. İlkokulu Tınaz İlkokulu'nda ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Kırıkkale Lisesi'nde bitirdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik hizmetini ifa etti. 1992 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetlerine devam etmektedir.
- 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İl Genel Meclisi üyesi seçildi. 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Mali Müşavir ruhtası sahibi olan Saygılı, Kırıkkale İl Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunmaktadır.
- Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Saygılı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kırıkkale Belediye Başkan adayı olmuştur.