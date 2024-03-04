31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra aday olan isimlerin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Birçok kişi adayların hayatını ve kariyerini merak ediyor. O adaylardan biri de Mehmet Saygılı oldu. Mehmet Saygılı kimdir? AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı kaç yaşında, nereli?

MEHMET SAYGILI KİMDİR?