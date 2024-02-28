Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Nevşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Savran oldu. Vatandaşlar, Mehmet Savran'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Savran kimdir? AK Parti Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran kaç yaşında, nereli?

MEHMET SAVRAN KİMDİR?

Mehmet Savran, 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1992 yılında başladığı lisans eğitimini 1998 yılında bitirmesinin ardından Kırşehir ve Kastamonu'da hekim olarak görev yaptı.

İhtisasını 2004-2010 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda yaptı. Savran, 2010 yılında Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görevini aldı. 2012 Mayıs ayından günümüze kadar Nevşehir'de özel bir hastanede çalıştı.

Savran, aktif siyasi hayatına ise, 2018 yılında AK Parti Nevşehir İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak başladı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Op. Dr. Mehmet Savran, aynı zamanda ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Mehmet Savran

Mehmet Savran