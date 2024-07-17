Mehmet Ökten'in kim olduğu merak ediliyor. Malatyalı Mehmet Ökten'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Ökten kimdir? Mehmet Ökten kaç yaşında, nereli?

MEHMET ÖKTEN KİMDİR?

Malatya'nın Pötürge ilçesinde doğan Mehmet Ökten, hayatının büyük bir kısmını cezaevlerinde geçirmiştir. Toplamda 33 yılını cezaevinde geçiren Ökten, bu sürenin 21 yılını kesintisiz olarak hapiste geçirmiştir.

NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Mehmet Ökten'in farklı suçlardan cezaevine girdiği öne sürülüyor fakat bu konuda net bir bilgi yoktur.