Yeniden Refah Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Mehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Belediye Başkan Adayı Mehmet Melih Tatlıcı kaç yaşında ve nereli?

MEHMET MELİH TATLICI KİMDİR?

Mehmet Melih Tatlıcı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Muğla Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.