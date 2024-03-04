Burdur Belediye Başkanlığı için yarışan siyasi partilerden biri olan Zafer Partisi, adayını tanıtmıştı. Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı oldu. Zafer Partisinden aday olan Kemal Karlı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kemal Karlı kimdir? Zafer Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı kaç yaşında, nereli?

KEMAL KARLI KİMDİR?

Zafer Partisi Burdur İl Başkanı Ayhan Özçelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Burdur Belediye Başkan adaylarının Kemal Karlı olduğunu duyurdu.