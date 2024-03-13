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Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın-Buharkent Belediye Başkan adayı olan Mehmet Erol hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Erol'un kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Mehmet Erol'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Erol kimdir? AK Parti Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Mehmet Erol kaç yaşında, nereli?

MEHMET EROL KİMDİR?

  • 20.03.1970 Buharkent doğumludur. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun oldu.08.03.1993 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Yardımcısı olarak çalışma hayatıma başladı.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi olarak 1998 yılına kadar İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığında görev yaptı ve 1998 yılında da İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığında görevlendirildi.
  • 8 yıl İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkan Yardımcısı olarak ve 2010-2012 yılları arasında 2 yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İzmir Bölge Müdürü olarak görev yapmak suretiyle 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunmaktadır.
  • İş Müfettişleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, İş Müfettişleri Derneğinin ise Onur Kurulu Üyesidir. "İşverenin İş Kanunundan Kaynaklanan Yükümlülükleri" başlıklı Nisan-2014 ayında yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.
  • Evli ve 2 çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mehmet Erol AK Parti Aydın Gündem Politika Haberler

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