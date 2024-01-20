Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Fatih belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Ergün Turan'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Mehmet Ergün Turan'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Detaylar haberimizde..

MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?

1967 senesinde İstanbul'da doğdu. Köken olarak Trabzonlu bir aileye mensuptur. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İnşaat sektöründe çeşitli projelerde çalışmalar yürüttü. 1999-2005 seneleri arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı ile İBB Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2007-2009 seneleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 2. başkanvekili olarak görev aldı. 2009-2014 seneleri arasında da partisi olan AKP'nin İBB meclisi grup başkanvekilliği görevinde bulundu. Ardından TOKİ başkanlığına getirildi. Konut ve millet bahçeleri inşası için kurulan projeleri yürüttü. 2018 senesinde belediye başkanlığına aday olmak için görevini bıraktı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Fatih belediye başkanlığına seçilen Turan evlidir ve dört çocuk sahibidir.

