Mehmet Ergün Turan kimdir? AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Ergün Turan kimdir? AK Parti İstanbul FatihBelediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan 1967 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

Ergün Turan, 2009-2014 yılları arasında İBB Meclisi Grup Başkan Vekilliği yaptı. 2014 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atandı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet Ergün Turan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.