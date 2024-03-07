Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki,Mehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayıMehmet Erdinç Çobanoğlu kimdir?

İYİ PARTİ İZMİR BAYRAKLI ADAYI KİM?

İYİ Parti Bayraklı Belediye Başkan AdayıMehmet Erdinç Çobanoğlu oldu.

MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Profesyonel hayatına mali müşavir olarak başlayan Çobanoğlu, Bayraklı ilçesinde bu alanda faaliyet gösterdi. Son beş yıldır ise İYİ Parti'nin Bayraklı İlçe Başkanlığı görevini üstlenerek partinin yerel örgütlenmesinde önemli bir rol oynadı.

Çobanoğlu'nun belediye başkan adaylığı, Bayraklı'nın geleceğine yönelik umut vaat eden bir adım olarak değerlendiriliyor. Kendisini tanıyanlar, Çobanoğlu'nun deneyimli bir yönetici olduğunu ve ilçenin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket edeceğine inanıyor.

İYİ Parti'nin Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak seçilmesi, Çobanoğlu'nun yönetim anlayışı ve hizmet vizyonuyla ilgili bir güven işareti olarak yorumlanıyor. İlçenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çaba sarf edeceği düşünülen Çobanoğlu, seçim sürecinde de aktif bir rol alarak ilçe halkının beklentilerini anlamaya ve çözümler üretmeye odaklanacak.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.