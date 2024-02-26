Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Uşak Belediye Başkan adayı ise Mehmet Çakın oldu. Vatandaşlar, Mehmet Çakın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?