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Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

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Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'ın kim olduğu merak konusu oldu. Çakın'ın yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Bu haberde Mehmet Çakın'ın biyografisi ve politik kariyeri hakkında detaylara yer veriliyor. İşte detaylar!

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Uşak Belediye Başkan adayı ise Mehmet Çakın oldu. Vatandaşlar, Mehmet Çakın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

MEHMET ÇAKIN KİMDİR?

  • Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.
  • AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul'da il genel meclisi üyeliği de yaptı.
  • MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, 22 Ocak 2018'den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu
  • Mehmet Çakın, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.

Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

Mehmet Çakın kimdir? AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Mehmet Çakın AK Parti Uşak Gündem Yaşam Politika Haberler

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