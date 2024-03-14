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Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli?

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MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli?

Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET BAKKAL KİMDİR?

Mehmet Bakkal, 5 Aralık 1977'de Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Halkapınar'da tamamladı. Askerlik hizmetini 1999-2001 yılları arasında Kahramanmaraş'ta yerine getirdi. Askerlik dönüşü 2002 yılında Nihal Hanım ile evlenerek dört çocuk sahibi oldu. Halkapınar'da esnaflık yaparken siyasete adım attı. 26 Şubat 2006'da Milliyetçi Hareket Partisi Halkapınar İlçe Başkanı seçildi ve 2014 yerel seçimlerinde Halkapınar Belediye Başkan adayı olmak için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Seçimi küçük bir farkla kaybetti ancak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin talimatıyla yeniden İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Bu süreçte partiye ve halka hizmet etmeye devam etti. Bu özverili hizmetlerinin sonucunda, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılarak %63 gibi yüksek bir oranda Halkapınar Belediye Başkanı seçildi. Seçimlerin ardından ilk günkü heyecanıyla halkına hizmet etmeye devam etmektedir.

Mehmet Bakkal, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Bakkal Halkapınar Konya Gündem Politika Haberler

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