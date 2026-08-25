Ölüm Vadisi'nde facia: Aracı çamura saplanan turist sıcaktan öldü

Kolluk kuvvetleri, 68 yaşındaki Pierre Michel Formosa'nın cansız bedenini bulduklarını açıkladı.

Ulusal Park Servisi, Formosa'nın aracının çamura saplanmasının ardından kavurucu sıcakta yardım aramaya çalışırken öldüğünü söyledi.

Ölüm Vadisi Ulusal Parkı Müdürü Mike Reynolds yaptığı açıklamada, “Buradaki koşulların ne kadar hızlı tehlikeli hâle gelebileceğini gösteren yürek parçalayıcı bir hatırlatma” gerçekleştiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI, YARDIM ARARKEN HAYATINI KAYBETTİ

Formosa, geçen pazartesi günü Fransız seyahat arkadaşıyla birlikte Ölüm Vadisi'nden geçerken araçları çamura saplandı.

Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'na göre ikili, yardım aramak için tuz düzlüklerinde yürümeye başladı ancak şiddetli sıcaklık, 68 yaşındaki Formosa'nın yaklaşık 2 km yürüdükten sonra devam etmesini engelledi.

Seyahat arkadaşı, yakından geçen bir sürücüyü durdurmayı başardı. Korucular ve polis daha sonra aynı gün öğleden sonra Formosa'yı cansız hâlde buldu.

“EN DENEYİMLİ İNSANLAR İÇİN BİLE TEHLİKELİ OLABİLİR”

Reynolds, “Ölüm Vadisi olağanüstü bir yer ancak sıcaklığı, mesafeleri ve izole konumu, en deneyimli insanlar için bile tehlikeli olabilir. Arama çalışmalarına katılan herkese minnettarız ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

Ulusal park, ölüm nedeninin ve ölüm şeklinin adli tabipler tarafından belirleneceğini söyledi.

ÖLÜM VADİSİ’NDE AŞIRI SICAK UYARISI

Resmî internet sitesinde “Dünyanın en sıcak yeri” olarak tanımlanan Ölüm Vadisi'nde şu anda aşırı sıcak uyarısı yürürlükte.

Bölgede 1913 yılında, o dönem dünya rekoru olan 57 °C sıcaklık kaydedilmişti.

Bu yaz da bölge tarihinin en sıcak yazlarından biri.

SICAK HAVA DALGALARI TURİSTLERİ TEHDİT EDİYOR

Rekor düzeydeki sıcak hava dalgaları, yaz boyunca ABD'nin simgesel noktalarını ziyaret eden turistleri tehlikeye attı.

Arizona eyalet yetkilileri, haziran ayında Büyük Kanyon'da yürüyüş yapan en az dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.