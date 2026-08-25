Türkleri seçen Barcelona Rumları ayağa kaldırdı! UEFA'yı devreye soktular

Dünyaca ünlü İspanyol kulübü Barcelona'nın futbol akademisi, genç sporcular için düzenleyeceği kampın adresini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak açıkladı. Barcelona'nın resmi platformunda organizasyonun konumunun "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak gösterilmesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde tepkiye neden oldu. Rum tarafı, kampın engellenmesi için İspanya ve UEFA nezdinde girişimlere başladı.

BARCELONA ADRESİ "LEFKOŞA, KUZEY KIBRIS" OLARAK DUYURDU

Barcelona'nın Barça Academy platformunda "Lefkosa Camp" adıyla duyurulan organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Barcelona, kampın konumunu resmi platformunda "Near East University, Lefkosa, Northern Cyprus" ifadeleriyle duyurdu.

"KUZEY KIBRIS" İFADESİ RUM KESİMİNİ RAHATSIZ ETTİ

Barcelona'nın duyurusunda açıkça "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum basını ve siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı. Rum ELAM Partisi, İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na müdahale çağrısında bulunarak organizasyonun iptal edilmesini talep etti. Parti ayrıca KKTC'de düzenlenmesi planlanan Zamna Müzik Festivali'nin de iptal edilmesini istedi.

RUM VE YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Barcelona'nın kararı Rum ve Yunan basınında da geniş yankı buldu. Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi gelişmeyi, " Barcelona, Türk işgali altındaki Kıbrıs'taki futbol kampı nedeniyle tepkiyle karşı karşıya" başlığıyla aktardı.

UEFA'YI DEVREYE SOKTULAR

Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) da Barcelona akademisinin KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kamp düzenleyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti. KOP'un organizasyonu engellemek amacıyla UEFA nezdinde protesto ve girişimlerde bulunduğu, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek kampın FIFA ve UEFA kurallarına uygun olmadığını öne sürdüğü belirtildi.