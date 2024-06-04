Mehmet Ali Erbil program mı yapıyor? Mehmet Ali Erbil ekrana geri mi dönüyor?

Konuk oyuncu olmak dışında uzun süredir bir projede yer almayan Mehmet Ali Erbil, "Yeni değil, geri geldi" diyerek yıllar sonra ekrana döndüğünün müjdesini verdi. Erbil, yeni yarışmasının fragmanında "Parmaktan sonra" esprisini yapmayı ihmal etmedi. Mehmet Ali Erbil program mı yapıyor? Mehmet Ali Erbil ekrana geri mi dönüyor? İşte ayrıntılar...

MEHMET ALİ ERBİL EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kanal D, geçtiğimiz günlerde tiyatro perdesinin arasından sadece parmağın görüldüğü gizemli bir fragman yayınladı. Yeni yayınlanan fragmanda parmağın sahibinin Mehmet Ali Erbil olduğu ve yeni projeyle ekrana döneceği duyuruldu.

"YENİ DEĞİL, GERİ GELDİ"

Kendisiyle özdeşleşen "Parmaktan sonra" esprisini yapan Erbil, yeni yarışmasının tanıtımında "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin" ifadelerini kullandı.

Daha önce yıllarca Çarkıfelek'i sunan Mehmet Ali Erbil'in bu sefer de Güner Ümit'le hafızalara kazınan Turnike'yi sunacağı konuşuluyor.