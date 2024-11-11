Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahisten dolayı soruşturma başlatıldı. Serdar Ortaç'ın da içinde bulunduğu olayda toplamda 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Birçok kişi Mehmet Ali ve Erbil hakkında neden soruşturma başlatıldığını merak ediyor. Yasa dışı bahis soruşturması hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Detaylar haberimizde...

MEHMET ALİ ERBİL'E SORUŞTURMA MI AÇILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında yasa dışı bahisten soruşturma başlatıldı.

MEHMET ALİ ERBİL YASA DIŞI BAHİS OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.