Mehmet Aksoy kimdir? Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Aksoy kimdir? Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy kaç yaşında, nereli?
Mehmet Aksoy kimdir? Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Aksoy kimdir? Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mehmet Aksoy nereli? Detaylar haberimizdedir…
MEHMET AKSOY KİMDİR?
Mehmet Aksoy, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.