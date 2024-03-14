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Mehmet Akif Şığva kimdir? Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva kaç yaşında, nereli?

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Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mehmet Akif Şığva kimdir? Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva kaç yaşında, nereli?

Mehmet Akif Şığva kimdir? Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Akif Şığva kimdir? Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayı Mehmet Akif Şığva nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET AKİF ŞIĞVA KİMDİR?

Mehmet Akif Şığva, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Denizli Babadağ Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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