Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan ve hakkında vahim iddialar ortaya atılan eski Habertürk Genel Yayın Yönetme Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy açıklama yaptı. Ersoy, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ı uyuşturucu soruşturması kapsamında tutukladı.
  • Savcılık, şüphelilerin konutlarında uyuşturucu kullanımına imkan sağladığını, kadınlara uyuşturucu temin ettiğini ve sektörel menfaat sağladığını iddia etti.
  • Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, oğlunun suçsuz olduğunu ve hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacağını belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı.

Savcılık tutuklama talebinde; "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığını" iddia etti.

"HAKKIMDAKİ İDDİALARI REDDEDİYORUM"

Mehmet Akif Ersoy savcılıkta verdiği ifadesinde, 'Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" dedi.

BABASI AÇIKLAMA YAPTI

"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, videolu bir mesajla seslendi.

Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını söyleyerek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi. Gündemin bu konudan saptırılmasına izin verilmemesini isteyen Ersoy, hem kendisi hem de oğlu için, "İslam'a ve Filistin davasına kurban olalım" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet efe:

yahu bari din adamlarından örnek vermeyin. ne nane yediği ortada. hadi ifşası komplo diyelim ama sonuçta yapmış.. kimleri, kimlere benzetiyorlar anlamak güç.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Oglunun yaptiklarini hangi peygamber yapmis..!!Yusuf Peygamberin tukurdugu tukuruk olamaz senin oglun sg.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

