Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 11 Haziran Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zağanos önderliğindeki Osmanlı ordusu Dimitria kalesine saldırmış ancak kaledekilerin direnciyle karşı karşıya kalmıştır. Ümitlerin tükendiği yerde Sultan Mehmed kale önlerine gelerek askerlerini cesaretlendirir ve son bir taarruz emri verir. Bu taarruzla kale ele geçecek mi, Mehmed başarılı olabilecek mi? Hurufiler ise azığı ele almış Payitaht'ın dört bir yanında propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artık devletin kılcal damarlarına işleme hedeflerine yönelmişken önlerine hiç beklemedikleri bir duvar çıkar. Mehmed devletini ve mülkünü itikadı bozuklara teslim etmemekte kararlıdır. Peki çözümü nasıl olacaktır? Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? Konstantinos ise kaleyi kaybetme sebebini annesi Helena'dan bilecek ve herkese ders olacak bir ceza verecektir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.