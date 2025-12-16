Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Son dönemde medya dünyasında bazı isimlerin gözaltına alınması ve tutuklanması kamuoyunda tartışma yaratırken, gazeteci Nagehan Alçı da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HERKES ZAN ALTINDA KALIYOR"

Alçı, medya sektörüne yönelik uyuşturucu operasyonları ve sonrasında ortaya atılan iddiaların, sektörde çalışan herkesin zan altında kalmasına yol açtığını söyledi.

"EŞLER, KADINLARIN MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMASINDAN RAHATSIZ"

Operasyonların ardından oluşan algıya dikkat çeken Alçı, bu durumun özel hayata da yansıdığını belirterek, "Herkes töhmet altında. Kulağıma gelenlere göre, bazı eşler kadınların medya sektöründe çalışmasından rahatsız oluyor, 'Başka bir sektörde çalışsın' diyen kocalar var" ifadelerini kullandı.