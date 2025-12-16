Haberler

Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız

Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız Haber Videosunu İzle
Nagehan Alçı medya sektöründeki tehlikeye dikkat çekti: Bazı eşler rahatsız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde medya dünyasında bazı isimlerin tutuklanması ve ortaya atılan vahim iddialar büyük tartışma yarattı. Gazeteci Nagehan Alçı, bu durumun sektörde çalışan herkesin zan altında kalmasına yol açtığını belirtti. Alçı, Kulağıma gelenlere göre, bazı eşler kadınların medya sektöründe çalışmasından rahatsız oluyor, 'Başka bir sektörde çalışsın' diyen kocalar var" dedi.

  • Gazeteci Nagehan Alçı, medya sektörüne yönelik uyuşturucu operasyonları ve iddiaların sektörde çalışan herkesin zan altında kalmasına yol açtığını söyledi.
  • Nagehan Alçı, bazı eşlerin kadınların medya sektöründe çalışmasından rahatsız olduğunu ve 'başka bir sektörde çalışsın' dediklerini belirtti.

Son dönemde medya dünyasında bazı isimlerin gözaltına alınması ve tutuklanması kamuoyunda tartışma yaratırken, gazeteci Nagehan Alçı da yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"HERKES ZAN ALTINDA KALIYOR"

Alçı, medya sektörüne yönelik uyuşturucu operasyonları ve sonrasında ortaya atılan iddiaların, sektörde çalışan herkesin zan altında kalmasına yol açtığını söyledi.

"EŞLER, KADINLARIN MEDYA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMASINDAN RAHATSIZ"

Operasyonların ardından oluşan algıya dikkat çeken Alçı, bu durumun özel hayata da yansıdığını belirterek, "Herkes töhmet altında. Kulağıma gelenlere göre, bazı eşler kadınların medya sektöründe çalışmasından rahatsız oluyor, 'Başka bir sektörde çalışsın' diyen kocalar var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBörü 24:

Aklı olan Erkek karısını zaten çalıştırmaz, çok nadirdir Kadının taciz edilmediği iş ortamları. Allah kadını nasıl yarattı ise hırsı yüzünden kocasından habersiz elli tane film çevirir. öyle yavşamış erkeklerde var ki her kadına yoklama çeker. 43 yaşındayım 20 yaşından beridir çalışıyorum iş hayatında kadının yeri yok.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
İçerisinde hakemlerin de bulunduğu otomobil, tır ile çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İçinde hakemlerin de bulunduğu araç, tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı

Markete girerken yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı

Kadın hakeme acımasızca saldırdı! Hem de çocukların gözü önünde
title