MECLİS'TEKİ KAVGADAN GÖRÜNTÜLER Ahmet Şık yaralandı mı? Olay nedir?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme gerçekleştirildi. Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasındaki kavga merak ediliyor. Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda vekiller birbirine girdi. Peki, Alpay Özalan ile Ahmet Şık neden kavga etti? Detaylar haberimizdedir...

NE OLDU?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı. Genel Kurulda arbede yaşandı.