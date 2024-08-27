Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman?
29. Yasama Dönemi'nin başlangıcı ve Meclis'in açılış tarihi hakkında merak edilenler artıyor. Meclis ne zaman açılacak sorusu, vatandaşlar ve siyasi çevreler tarafından sorgulanıyor. Bu önemli tarih, ülkenin siyasi gündemini belirleyecek ve yasama faaliyetlerini yeniden başlatacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? İşte detaylar...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son olarak 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen oturumun ardından yaz tatiline girdi. Birçok önemli yasa ve kanunun kabul edildiği Meclis, tatilin ardından yeni yasama dönemine başlayacak. Yeni yasama döneminde de gündemde birçok önemli konu yer alacak. Peki, TBMM yasama dönemi ne zaman başlayacak? Meclis hangi tarihte açılacak? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihiyle ilgili detaylar!