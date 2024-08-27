Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son olarak 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen oturumun ardından yaz tatiline girdi. Birçok önemli yasa ve kanunun kabul edildiği Meclis, tatilin ardından yeni yasama dönemine başlayacak. Yeni yasama döneminde de gündemde birçok önemli konu yer alacak. Peki, TBMM yasama dönemi ne zaman başlayacak? Meclis hangi tarihte açılacak? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihiyle ilgili detaylar!

MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

29. YASAMA DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak.