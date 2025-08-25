TBMM'nin hangi tarihte çalışmalarına başlayacağı ve gündeminde hangi konuların yer alacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni yasama dönemine dair detaylar kamuoyunun ilgiyle izlediği başlıklar arasında yer alıyor. TBMM Meclisi açılış tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Meclis ne zaman açılacak? 2025 TBMM Meclisi açılış tarihi!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), anayasal takvim doğrultusunda yaz tatilinin ardından 1 Ekim 2025 Çarşamba günü çalışmalarına yeniden başlayacak. Yaz tatili süresince ara verilen yasama faaliyetleri, Meclis'in açılmasıyla birlikte yeniden hız kazanacak. Yeni yasama yılıyla birlikte milletvekilleri Genel Kurul'da görevlerinin başına dönerken, komisyon çalışmaları da kaldığı yerden devam edecek.

TBMM 2025 TATİL KARARI NE ZAMAN ALINDI?

Normal şartlarda 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu yıl çalışma takvimini uzatma kararı aldı. 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda alınan kararla, Meclis'in 21 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tatile girmesi uygun bulundu. Bu dönemde yasama faaliyetlerine geçici olarak ara verilirken, ihtiyaç duyulması halinde bazı komisyon toplantıları ve idari görüşmeler sınırlı şekilde sürdürülebiliyor. Tatil sürecine rağmen, olağanüstü durumlar ya da acil düzenlemeler için Meclis'in yeniden toplanabilme ihtimali her zaman gündemde yer alıyor.

MECLİS TATİLDEYKEN MAHKEMELER GÖRÜLÜR MÜ?

Hukuki işleyiş açısından Meclis'in tatile girmesi, yargı organlarının faaliyetlerini etkilemez. Yani, mahkemeler Meclis tatildeyken de normal şekilde çalışmaya devam eder. Adliyelerde duruşmalar yapılır, davalar görülür, yeni başvurular alınır ve hukuki süreçler işlemeye devam eder. Ancak yaz aylarında, özellikle adli tatil dönemine denk gelen zamanlarda bazı mahkemelerde duruşmalar sınırlı yapılabilir. 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan adli tatil süresince yalnızca acil ve istisnai nitelikteki davalar (örneğin tutukluluk incelemeleri, nafaka, velayet, ihtiyati tedbir gibi işler) görülmektedir. Bu uygulama ise Meclis'in tatilinden değil, yargının kendi iç düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.