meb.gov.tr neden girilmiyor? meb.gov.tr açılmıyor ne yapmalıyım?

MEB'in internet sitesi olan meb.gov.tr, zaman zaman aşırı yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşayabiliyor. Bu nedenle "meb.gov.tr açılmıyor ne yapmalıyım?" sorusu kullanıcıların gündemine oturuyor. Erişim sorunları genellikle geçici olup, yoğun trafik nedeniyle meydana geliyor. Peki, meb.gov.tr açılmıyor ne yapmalıyım? İşte detaylar...

MEB.GOV.TR NEDEN GİRİLMİYOR?

meb.gov.tr'ye ulaşamayan kullanıcılar genellikle "Servis sunulamıyor" ya da "Bağlantı zaman aşımına uğradı" gibi uyarılarla karşılaştı fakat MEB ekranı açıldı.

MEB SİTESİ AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

MEB'in dijital servisleri arasında yedek kanallar da bulunuyor. Örneğin; LGS yerleştirme sonuçları sadece meb.gov.tr'den değil, aynı zamanda e-Okul ve e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor. Bu kanallar daha stabil çalıştığı için önerilmektedir.