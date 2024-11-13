MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak? 2025 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı, değişti mi?

Kpss Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı? ÖSYM'nin açıkladığı takvimde, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılması ve yerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) gelmesi, adaylar arasında merak uyandırdı. MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

MEB AGS SINAVI NEDİR?

MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS), adayların pedagojik yetkinliklerini, mesleki bilgi ve yeterliliklerini değerlendirme amacıyla hazırlanması öngörülüyor. Bu sınav, eğitimde öğretmenlerin donanımlarını daha geniş bir yelpazede ölçmeyi hedeflerken, adayların eğitim alanındaki güncel yaklaşımlarını ve uygulamalı bilgilerini de değerlendirmeye alacak.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ise daha önce Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile Rehberlik gibi ders konularını kapsıyordu. AGS ile yapılacak değişiklik, bu alanlara benzer içerikler barındırmakla birlikte, daha çok uygulama ve mesleki beceriye dayalı bir sınav modeli sunabilir.

2025 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KALDIRILDI MI?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini yayımlayarak KPSS kapsamındaki bazı değişiklikleri duyurdu. Yeni takvime göre, KPSS'nin Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırılırken, ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ile Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının yapılmasına devam edilecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın kaldırılmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının artık bu alanda MEB tarafından organize edilecek olan MEB Akademi Giriş Sınavı'na (AGS) girmesi gerekecek. AGS, Eğitim Bilimleri yerine geçecek yeni bir sınav olarak dikkat çekiyor.

Bu değişiklik, kamu personeli alımlarında ve öğretmen atamalarında önemli bir farklılık yaratırken, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin bu düzenlemesi, adaylar için yeni hazırlık süreçlerini gündeme getirmiş durumda.