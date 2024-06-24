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MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları merakla bekleniyor. 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın cevap anahtarı yayınlandı. Ancak öğrenciler ve veliler, LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi sınavı erken açıklanır mı ve sıralamaya nereden bakılır sorularına yanıt aranıyor. LGS sınavı sonuçları ne zaman belli olur ve kaç gün sonra sınav sonuçları açıklanacağı gündeme geliyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzuna göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.

MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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