MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi sınavı erken açıklanır mı ve sıralamaya nereden bakılır sorularına yanıt aranıyor. LGS sınavı sonuçları ne zaman belli olur ve kaç gün sonra sınav sonuçları açıklanacağı gündeme geliyor. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzuna göre LGS sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır.

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.