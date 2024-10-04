SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula!

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözlü sınavların tamamlanmasının ardından sonuçların duyurulacağını belirtti. Öğretmen adayları, bu sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir merakla bekliyor. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB, 20 bin öğretmen pozisyonu için gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarını genellikle mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından, belirli bir süre içerisinde açıklanıyor.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, mülakat sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yaparak, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak erişim sağlayabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SORGULAMA