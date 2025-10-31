MEB 1 HAFTALIK İLK ARA TATİL NE ZAMAN? (2025-2026) Birinci dönem ara tatil kaç gün, okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı birinci dönem ara tatili, öğrenciler ve öğretmenler için ders temposundan kısa süreliğine uzaklaşma imkânı sunuyor. Tatilin hangi tarihler arasında gerçekleşeceği, kaç gün süreceği ve okulların ne zaman kapanacağı merak konusu. Bu soruların yanıtları ve tatil detayları haberin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminde planlanmış kısa süreli bir tatildir. Öğrencilerin ders temposundan uzaklaşarak dinlenebilmesi ve eğitim sürecine daha enerjik devam edebilmesi için 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacaktır. Bu tarihlerde okullar resmi olarak kapalı olacak ve öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları bu kısa tatilden faydalanabileceklerdir.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili veya sömestr tatili, birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve öğretmenler için planlanan daha uzun süreli bir tatildir. 2025-2026 eğitim yılı için sömestr tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir. Bu süre boyunca öğrenciler dinlenme ve kişisel gelişim fırsatlarına sahip olurken, öğretmenler de ikinci döneme hazırlık yapabilirler.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, ikinci dönemin ortasında öğrenciler ve öğretmenler için planlanmış kısa süreli bir tatildir. 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak olan tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu ara tatil, ikinci döneme daha verimli bir başlangıç yapılabilmesi amacıyla planlanmıştır. Ayrıca bu tatil, Ramazan Bayramı ile çakıştığı için bayram günlerini de kapsamaktadır.

2025 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

2025 yılı resmi tatilleri, dini bayramlar, ulusal bayramlar ve diğer resmi kutlamaları kapsamaktadır. Bu tatiller, öğrenciler ve çalışanlar için okul ve iş hayatında planlama yapmayı kolaylaştırır. Örneğin, ulusal bayramlar olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi tarihler resmi tatil olarak kabul edilir.

Ayrıca dini bayramlar da resmi tatil kapsamında yer alır ve bu günlerde iş ve eğitim kurumları kapalı olur.