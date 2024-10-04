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Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir?

Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir?
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Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Mazhar Alanson kızı neden öldü, kaç yaşındaydı soruları gündeme geliyor. Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un ölüm haberi gündemde. Eda Alanson'un neden öldüğü ve hangi hastalığa yakalandığı konusu merak konusu oldu. Eda Alanson'un ölüm sebebi ve hastalığı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor...

Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir? Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. Mazhar Alanson kızı kimdir, kaç yaşında öldüğü merak ediliyor. MFÖ grubunun sevilen ismi, sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson neden öldüğü gündeme geliyor. Eda Alanson kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir...

MAZHAR ALANSON'UN KIZI ÖLDÜ MÜ?

Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Eda Alanson, bir süredir Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir?

EDA ALANSON NEDEN ÖLDÜ?

Mazhar Alanson'un ilk eşi; aynı zamanda Eda Alanson'un da annesi olan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson son olarak 2023 yılında yakın dostlarından, MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı.

Mazhar Alanson'un kızı öldü mü? Eda Alanson neden öldü, hastalığı nedir?

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