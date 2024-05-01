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Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!

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Mayıs 2024 askerlik yerleri ve celp sevk tarihleri merakla bekleniyor. Askerlik hizmetini yerine getirecekler, Mayıs 2024 sınıflandırma sonuçlarını heyecanla bekliyor. Yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki gençler, MSB tarafından belirlenen Mayıs celp yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayında askere gidecekler ne zaman belli olur? MSB Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024? soruları gündeme geliyor. Mayıs sınıflandırma döneminde hizmete çağrılacaklar, tercih işlemlerini 29 Şubat'a kadar tamamladılar. 2024 Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Yükümlülerin tercih işlemlerini tamamlamasının ardından, seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024'te e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden itibaren 10 gün öncesinden e-Devlet veya askerlik şubesinden temin edebileceklerdir.

Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Mayıs askerlik celp ve sevk tarihleri!

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri,

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2. Grup): 27 Haziran 2024

Er (3. Grup): 25 Temmuz 2024

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