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MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?

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MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte? Milli Savunma Bakanlığı'nın mayıs ayı için planladığı celp ve sevk tarihlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

Askerlik hizmetini yerine getirecek gençler, 2024 Mayıs ayı için sınıflandırma sonuçlarını heyecanla bekliyor. Celp ve sevk tarihlerini merak eden yükümlüler arasında yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki vazifelerini yerine getirecek olanlar bulunuyor. MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte? İşte detaylar...

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçlarının 3 Mayıs günü e-Devlet üzerinden duyurulacak olması önemli bir bilgi. Bu duyuru, askerlik hizmetini yerine getirecek gençler için beklenen bir gelişme olacak. Yükümlülerin celp ve sevk tarihlerini öğrenmelerine yardımcı olacak olan bu duyuru, önemli bir adım olacak.

MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?

CELP VE SEVK DÖNEMLERİ

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup): 16 Mayıs 2024
  • Er (2. Grup): 27 Haziran 2024
  • Er (3. Grup): 25 Temmuz 2024

MAYIS ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı mayıs celp ve sevk tarihleri hangi tarihte?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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