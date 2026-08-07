Mavinin Boyadıkları kitabı ilk baskısıyla dikkat çekti

Uzun zamandır tabiri caizse yaprak kıpırdamayan Türk edebiyatında yeni kaleme alınmış bir kitap heyecan uyandırdı."Mavinin Boyadıkları" isimli kitap, Ihlamur Yayınevi bünyesinden basıma geçilip satış ilanına çıktığı geceden sadece bir gün sonra ilk baskısının tamamını satarak adeta rekor kırdı.

MAVİNİN BOYADIKLARI NEYİ ANLATIYOR?

Yazar Serkan Baksı'nın içe bakış yöntemiyle tüm dış dünyaya ait gerçekleri sorguladığı psikolojik kurgu türünde kaleme almış olduğu "Mavinin Boyadıkları" kitabın ön söz yazımını da yapan Profesör Osman Özsoy'un anlatımıyla;

"Mavinin Boyadıkları, modern Türk edebiyatında psikolojik derinliği sembolik anlatıyla harmanlayan nadir metinlerden biridir.

Eserin kahramanı Ergün, sıradan bir banka memurunun görünürdeki durağan hayatının ardına gizlenmiş, karmaşık bir ruh portresidir. Yazar, onun aracılığıyla insanın kendine ve çevresine söylediği yalanların, zamanla nasıl bir varoluş biçimine dönüştüğünü; hayallerle gerçekler arasındaki mesafenin, sarhoşlukla netleşen bir bilinçle nasıl katlanarak açıldığını ustalıkla işler. Ergün'ün maviye duyduğu özlem, aslında özgürlüğe, berraklığa ve kendisi olmaya duyulan hasrettir; ancak bu hasret, onu kendi gerçeğinden uzaklaştıran yalanların rengi morla bulanmış, adaletsiz bir dünyanın içinde çaresizce savrulmaya da mahkûm etmiştir.

RENK SEMBOLİZMİYLE PSİKOLOJİK DERİNLİK

Metnin en dikkat çekici yanlarından biri, yazarın renk sembolizmini yalnızca estetik bir araç olarak değil, karakterin ruh halinin çözülüşünün yapısal bir unsuru olarak kullanmasıdır. Kırmızı günah, sarı Tanrı, yeşil insanlık, gri para, mor yalan benzetimleri ile bu kişisel renk lügati, okuru Ergün'ün zihnine hapsederken, aynı zamanda onun dış dünyayla kurduğu ilişkinin ne denli çarpık olduğunu gözler önüne serer. Bu kurgu, bireyin kendi mitolojisini yaratma çabasının trajik ve bir o kadar da insani boyutunu beraberinde taşır.

Yazar Serkan Baksı, anlatımında sinematografik bir akıcılık yakalamış; mekân betimlemeleri, diyaloglar ve iç monologlar arasında kurduğu dengeyle metni adeta bir film şeridi gibi izletmektedir.

6 ŞUBAT DEPREMİ ANLATININ GERÇEKLİK DÜZLEMİNİ SARSAR

Mavinin Boyadıkları, sadece bir hayat hikâyesi sunmaz, aynı zamanda kendi yalanlarıyla yüzleşmenin ne denli yıkıcı ve bir o kadar da arındırıcı olabileceğini hatırlatır.

6 Şubat deprem felaketiyle gelen ani ve acımasız yüzleşme, anlatının gerçeklik düzlemini hepten sarsar. Ergün'ün enkaz altında geçen son saatleri, onun tüm hayatının, yalanlarının, pişmanlıklarının ve özlemlerinin bir özeti gibidir.

TÜRK EDEBİYATINA KAZANDIRILAN DİKKAT ÇEKİCİ ESERLERDEN BİRİ

Bu roman, her okurun kendi renk dünyasına dokunacak, belki de onu kendi mavileriyle yüzleşmeye davet edecek kadar cesur ve samimi bir metindir. Yazarın dili, yalınlığına rağmen şiirsel; anlatımı, sadeliğine karşın katmanlıdır. Edebî kaygı ile insani duyarlılığı dengeleyen bu eser, umarım ki çağdaş Türk edebiyatının unutulmaz karakterlerinden birini edebiyat tarihine kazandırır."

Mavinin Boyadıkları isimli kitap Türk edebiyatına kazandırılmış nadir eserlerden biri olacağına benziyor.