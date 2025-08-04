Mavi Takım kaptanı kim oldu, Mavi Takım– Kırmızı Takım kadrolarında kimler var?

Masterchef Türkiye, kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam ilk takım kaptanı belli olacak. Yarışmacılar arasında en başarılı menemeni hazırlayan kişi, mavi takım kaptanı olarak seçilecek. Peki, Masterchef'in bu haftaki kazananı kim oldu ve ilk kaptanlık oyununda kim öne çıktı? Mavi Takım– Kırmızı Takım kadrolarında kimler var?

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef Türkiye'de ilk mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bu haftanın kaptanlık oyununda, en iyi menemeni yapan yarışmacı avantajı kaptı. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Gizem yaptığı başarılı menemenle ilk mavi takım kaptanı seçildi.

MAVİ TAKIM– KIRMIZI TAKIM KADROLARINDA KİMLER VAR?

Mavi Takım: Gizem (K), Çağatay, İrem, İhsan, Merve, Eylül, Sercan, Cansu, Özkan, Tunahan...

Kırmızı Takım : İlhan (K), Hakan, Sezer, Furkan, Ayten, Onur, Çağlar, Hilal, Ayla, Sümeyye

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025: ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

1. Grup Yarışmacıları

İlk grup elemeleri tamamlandıktan sonra ana kadroya girmeye hak kazanan isimler şu şekilde oldu:

• 1. Yarışmacı: Furkan

• 2. Yarışmacı: Eylül

• 3. Yarışmacı: Çağatay

• 4. Yarışmacı: Onur

• 5. Yarışmacı: Hilal

Bu gruptan ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan ana kadroya dahil oldu.

2. Grup Yarışmacıları

İkinci grup elemeleri sonrası ana kadroya katılan yarışmacılar:

• 6. Yarışmacı: Sercan

• 7. Yarışmacı: Ayla

• 8. Yarışmacı: İhsan

• 9. Yarışmacı: Ayten

• 10. Yarışmacı: Çağlar

Bu gruptan da yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz ana kadroya alındı.

3. Grup Yarışmacıları

Üçüncü grup performansları sonucunda MasterChef ana kadrosuna seçilen isimler:

• 11. Yarışmacı: Sezer

• 12. Yarışmacı: Cansu

• 13. Yarışmacı: Özkan

• 14. Yarışmacı: Gizem

• 15. Yarışmacı: İrem

• 16. Yarışmacı: Hakan

Bu grup içerisinden yedeklerden Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup da ana kadroya katıldı.

4. Grup Yarışmacıları

Dördüncü ve son grup yarışmalarında ana kadroya giren yarışmacılar:

• 17. Yarışmacı: Tunahan

• 18. Yarışmacı: Sümeyye

• 19. Yarışmacı: Merve Gezgin

• 20. Yarışmacı: İlhan

Bu grubun yedeklerinden ise Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı MasterChef ana kadrosuna seçildi.