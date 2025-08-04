Mavi Takım kaptanı kim oldu, Mavi Takım– Kırmızı Takım kadrolarında kimler var?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan doruktaydı. 4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen yarışmada ilk kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Bu haftaki mavi takım kaptanını belirlemek için yarışmacılar en iyi menemeni hazırlamak üzere mutfağa girdi. En lezzetli menemeni yapan yarışmacı, bu haftanın mavi takım kaptanı olma hakkını kazandı. Mavi Takım kaptanı kim oldu?
Masterchef Türkiye, kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam ilk takım kaptanı belli olacak. Yarışmacılar arasında en başarılı menemeni hazırlayan kişi, mavi takım kaptanı olarak seçilecek. Peki, Masterchef'in bu haftaki kazananı kim oldu ve ilk kaptanlık oyununda kim öne çıktı? Mavi Takım– Kırmızı Takım kadrolarında kimler var?
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Masterchef Türkiye'de ilk mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Bu haftanın kaptanlık oyununda, en iyi menemeni yapan yarışmacı avantajı kaptı. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Gizem yaptığı başarılı menemenle ilk mavi takım kaptanı seçildi.
MAVİ TAKIM– KIRMIZI TAKIM KADROLARINDA KİMLER VAR?
Mavi Takım: Gizem (K), Çağatay, İrem, İhsan, Merve, Eylül, Sercan, Cansu, Özkan, Tunahan...
Kırmızı Takım : İlhan (K), Hakan, Sezer, Furkan, Ayten, Onur, Çağlar, Hilal, Ayla, Sümeyye
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025: ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
1. Grup Yarışmacıları
İlk grup elemeleri tamamlandıktan sonra ana kadroya girmeye hak kazanan isimler şu şekilde oldu:
• 1. Yarışmacı: Furkan
• 2. Yarışmacı: Eylül
• 3. Yarışmacı: Çağatay
• 4. Yarışmacı: Onur
• 5. Yarışmacı: Hilal
Bu gruptan ayrıca yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan ana kadroya dahil oldu.
2. Grup Yarışmacıları
İkinci grup elemeleri sonrası ana kadroya katılan yarışmacılar:
• 6. Yarışmacı: Sercan
• 7. Yarışmacı: Ayla
• 8. Yarışmacı: İhsan
• 9. Yarışmacı: Ayten
• 10. Yarışmacı: Çağlar
Bu gruptan da yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz ana kadroya alındı.
3. Grup Yarışmacıları
Üçüncü grup performansları sonucunda MasterChef ana kadrosuna seçilen isimler:
• 11. Yarışmacı: Sezer
• 12. Yarışmacı: Cansu
• 13. Yarışmacı: Özkan
• 14. Yarışmacı: Gizem
• 15. Yarışmacı: İrem
• 16. Yarışmacı: Hakan
Bu grup içerisinden yedeklerden Muratcan, Şule, Ömer ve Yakup da ana kadroya katıldı.
4. Grup Yarışmacıları
Dördüncü ve son grup yarışmalarında ana kadroya giren yarışmacılar:
• 17. Yarışmacı: Tunahan
• 18. Yarışmacı: Sümeyye
• 19. Yarışmacı: Merve Gezgin
• 20. Yarışmacı: İlhan
Bu grubun yedeklerinden ise Mert, Ali İhsan, Edanur ve Aslı MasterChef ana kadrosuna seçildi.