Masterchef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

Güncelleme:
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor! Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekranlara gelirken, yarışmacılar mutfakta kıyasıya bir rekabet yaşadı. Takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda hem dokunulmazlığı kazanan ekip hem de eleme potasına gidecek yeni isimler belli oldu. Şeflerin detaylı tadım ve değerlendirmelerinin ardından haftanın yeni eleme adayları açıklandı. Peki, bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı, kimler pot

Masterchef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Yarışmacılar, takım olarak dokunulmazlık unvanını almak için büyük bir çaba gösterdi. Şeflerin verdikleri puanlar sonrasında gecenin kazanan takımı ve haftanın 3. ile 4. eleme adayları netleşti. İlk oyunların ardından belirlenen eleme adaylarına yenileri eklendi. İzleyiciler şimdi "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?" sorularının yanıtını merak ediyor.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ancak şeflerin değerlendirmesi henüz tamamlanmadığı için dokunulmazlığı kazanan takım açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hangi ekibin avantaj elde ettiği netlik kazanacak.

Masterchef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz belli olmadı. Şeflerin tadım ve puanlama sürecinin ardından yeni isimler potaya girecek. Yarışmacılar, bir sonraki tura geçebilmek için büyük bir mücadele veriyor.

Masterchef Türkiye dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de şu ana kadar açıklanan eleme potasında Onur ve Cansu yer alıyor. İki yarışmacı, bir sonraki etapta yarışmada kalabilmek için bireysel dokunulmazlık oyunlarında performanslarını ortaya koyacak. Şeflerin kararıyla potaya yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor.

