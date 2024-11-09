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MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı

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MasterChef Türkiye'nin son bölümünde talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlü şef Danilo Zanna, yarışmacı Ezgi'nin hazırladığı yemeğin tadımını yaptığı sırada dişini kırdı. Kazanın ardından Zanna'ya stüdyoda sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Masterchef Türkiye 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 100 bin TL'lik ödül oyunu için de yarışmacılar kıran kırana mücadele etti ve ödülü kazanan isim Semih oldu. Programın son bölümüne ise yaşanan talihsiz bir olay damga vurdu.

MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı

DAMAĞI YIRTILDI DİŞİ KIRILDI

Yarışma esnasında Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlayan Ezgi'nin tabağında unutulan pikan cevizinin kabuğu ünlü şef Danilo Zanna'nın damağının yırtılmasına ve dişinin kırılmasına neden oldu. Ünlü şef için stüdyoya hemen sağlık ekipleri çağırıldı ve anında müdahale edilmeye başlandı.

MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - TV
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