Masterchef'te kim elendi? Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?
Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te 6 Ekim'deki eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Masterchef yarışmasında kimin elendiği merak konusu oldu. Ayşe mi, Şirin mi elendi soruları gündeme geldi. Masterchef 2024 eleme adayı kim, kim elendi ve bu akşam Masterchef'te hangi yarışmacının elendiği hala merak ediliyor. Peki, Masterchef 6 Ekim'de kim gitti, eleme adayları kim?
Masterchef'te kim elendi sorusu araştırılıyor. TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef'te kim elendi ve Masterchef elenen kim oldu merak ediliyor.Masterchef Ayşe mi, Şirin mi elendi sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef 2024 eleme adayı kim soruları gündeme geliyor. Masterchef'te elenen yarışmacı kim? 6 Ekim Masterchef'te Ayşe mi elendi? Bu akaşm Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir...
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?
Bu hafta Masterchef yarışmasında eleme adayları belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam yarışmaya veda eden isim belli olacak.
Masterchef eleme adayları:
- Muratcan
- Nevzat
- Semih
- Eda
- Alper
- Şirin
- Ayşe
MASTERCHEF TÜRKİYE
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?