Üye Girişi
Haberler

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Nigar elendi mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Nigar elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8 de yayınlanan Masterchef kim elendi, 10 Kasım Pazar Masterchef kim gitti araştırılıyor. Peki, Masterchef kim elendi? 10 Kasım Pazar Masterchef kim gitti?

Heyecanla izlenen Masterchef dün akşam kim elendi, hangi yarışmacı gitti merak ediliyor. 10 Kasım Pazar Masterchef kim gitti ve hangi yarışmacı elendi gündeme geliyor. Masterchef kim elendi ve 10 Kasım Pazar Masterchef kim gitti izleyiciler tarafından araştırılıyor. Masterchef kim elendi? 10 Kasım Pazar Masterchef dün kim gitti? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasına en son veda eden isim Akın oldu.

10 KASIM MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 10 Kasım Pazar günü eleme heyecanı yaşadı. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim Nigar oldu.

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

Masterchef 2024 sezonunda ana kadroya 15. yarışmacı olarak dahil olan Nigar Akyıldız, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Nigar, Bulgar göçmeni bir aileden geliyor.

11 yıldır butik pastacılık yapan yarışmacı, Asya mutfağı ve yerel mutfaklara duyduğu ilgisiyle tanınıyor. MasterChef Nigar Akyıldız'ın Instagram kullanıcı adı "nigar.akyildiz" olup, Instagram'da 76,3 bin takipçiye sahip.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Nigar elendi mi?

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alındı

 Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi

Gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk görüntüleri

 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış

Kapısına gelen polisleri bakın dakikalarca neden bekletmiş
Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera, Mourinho'ya ne dedi? Muslera'dan olay sözler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Elif Gülşah Gürlek kimdir? Elif Gülşah Gürlek kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil gözaltına mı alındı? Yasa dışı bahis olayı nedir? SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) 2025 Ocak emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli zam oranları belli oldu mu? Serdar Ortaç'a soruşturma mı açıldı? Serdar Ortaç'ın suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? Mehmet Ali Erbil'e soruşturma mı açıldı? Mehmet Ali Erbil'in suçu ne, yasa dışı bahis olayı nedir? KPSS ön lisans tercihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi! Faruk Koca kaç yıl ceza aldı? Halil Umut Meler ile Ankaragücü Başkanı olayı nedir? Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Profesyonel boks müsabakalarında her raundun sonunda boksörlerin dinlenmesi için verilen süre ne kadardır? Kim Milyoner Olmak İster!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.