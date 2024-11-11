Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Nigar elendi mi?

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MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında dün akşam elenen isim merak ediliyor. Herkes tarafından heyecanla izlenen Masterchef yarışmasına en son veda eden isim Akın oldu.

10 KASIM MASTERCHEF KİM GİTTİ?

Masterchef yarışmasında kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, 10 Kasım Pazar günü eleme heyecanı yaşadı. Masterchef yarışmasında bu hafta elenen isim Nigar oldu.

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

Masterchef 2024 sezonunda ana kadroya 15. yarışmacı olarak dahil olan Nigar Akyıldız, yarışmaya Ankara'dan katılıyor. 50 yaşında ve iki çocuk annesi olan Nigar, Bulgar göçmeni bir aileden geliyor.

11 yıldır butik pastacılık yapan yarışmacı, Asya mutfağı ve yerel mutfaklara duyduğu ilgisiyle tanınıyor. MasterChef Nigar Akyıldız'ın Instagram kullanıcı adı "nigar.akyildiz" olup, Instagram'da 76,3 bin takipçiye sahip.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?