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Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi?

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Masterchef'te kim elendi ve Masterchef Deniz elendi mi soruları gündeme geliyor. Masterchef'te dün akşam yaşanan heyecan dolu eleme gecesinde kimin elendiği merak konusu oldu. İzleyiciler, Masterchef Deniz'in elenip elenmediğini araştırıyor. Peki, Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi?

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? TV8 ekranında yayınlanan Masterchef programında dün akşam yarışmaya veda eden isin belli oldu. Seyirciler, "Masterchef Deniz elendi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi? Detaylar haberimizdedir...

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Masterchef programında bu hafta Kerem, Kaan, Deniz, Emre, Ezgi, Zeynep ve Ümmühan eleme adayları oldu. Kıyasıya geçen mücadelede yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi?

MASTERCHEF'E KİM VEDA ETTİ?

Masterchef yarışmasında Deniz, Ümmühan ve Ezgi eleme potasına kaldı ve Somer Şef'in "Flying Noodles" tabağını yaparak mücadele etti. Aralarından en başarısız tabağı yapan yarışmacı bu hafta Masterchef'e veda etti. Masterchef yarışmasına veda eden isim Deniz oldu.

Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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