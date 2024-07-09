Masterchef Rizeli Mehmet elendi mi? Masterchef'te dün ne oldu? Mehmet Akif Yazıcı elendi mi, ne oldu?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Masterchef'in merak edilen yarışmacısı Rizeli Mehmet elendi mi? Sempatikliğiyle dikkat çeken yarışmacı Mehmet Akif Yazıcı düelloda elendi mi?

MASTERCHEF RİZELİ MEHMET ELENDİ Mİ?

Masterchef'te kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan Rizeli Mehmet Akif Yazıcı dün gerçekleştirilen düelloda elenmedi.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

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