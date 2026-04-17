Takımını Avrupa'da yarı finale çıkaran Arda Turan tarihe geçti

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkararak UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

TAKIMINI YARI FİNALE ÇIKARAN 5. TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Türk teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN'DAN BİR İLK

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Konferans Ligi yarı finaline çıkaran Arda Turan, bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik adam oldu. Türk teknik adam, takımının finale çıkması ve kupayı kazanması durumunda ise bir UEFA turnuvasında yabancı bir takımın başında kupa kazanan ilk Türk teknik adam olacak.

Öte yandan Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında son 13 sezonda yarı final gören tek Türk teknik direktör oldu. UEFA kulüp turnuvalarında Türk takımının başında yarı final gören Türk teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman.

ADNAN SÜVARİ GÖZTEPE İLE YARI FİNALE ÇIKTI

Göztepe, 1968-69 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda (Günümüzdeki adıyla UEFA Avrupa Ligi'nin öncüsü) yarı finale çıktı. İzmir temsilcisini bu başarıya taşıyan teknik direktör ise Adnan Süvari'ydi. Bu, bir Türk takımının ve teknik direktörünün Avrupa kupalarındaki ilk yarı final başarısı oldu.

G.SARAY'IN MUSTAFA DENİZLİ İLE YARI FİNAL HEYECANI

Galatasaray, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Şampiyonlar Ligi) 1988-1989 sezonunda yarı finale yükselirken takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu. Sarı-kırmızılı takımın bu başarısı, bir Türk takımının ve teknik adamının UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesindeki ilk yarı finali olarak kayıtlara geçti. Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın Steaua Bükreş kulübüne elendi.

FATİH TERİM'İN KUPA MUTLULUĞU

Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, UEFA Kupası'nın 1999-2000 sezonunda yarı finale çıktı, ardından finale yükselerek kupayı kazandı. Terim, UEFA turnuvalarında kupa kazanan ilk ve tek Türk teknik direktör oldu.

FENERBAHÇE, AYKUT KOCAMAN İLE YARI FİNALDE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda yarı finale çıkarken sarı-lacivertli takımın başında Aykut Kocaman bulunuyordu. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.