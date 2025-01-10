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MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç?

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç?
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2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Heyecan dolu gecede yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM?

MasterChef Türkiye 2024'ün ilk finalisti Onur oldu.

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç?

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM?

MasterChef Türkiye 2024'ün ikinci finalisti bu akşam belli olacak.

İşte adaylar:

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç?

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç?

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç?

MASTERCHEF SON TURA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Ceketi ilk giyen isim Kerem oldu. Ardından Onur, Eda ve Beyza ceketi giydiler. Ceketi son kazanan yarışmacı ise Semih oldmuştu.

MASTERCHEF PUAN DURUMU NE?

MasterChef puanlama devam ediyor. Henüz puanlama sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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