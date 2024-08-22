MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? Onur ve Beyza arasında ne var?

Masterchef Türkiye'de yarışmacılar arasındaki ilişkiler, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son dönemde Beyza ve Onur arasındaki yakınlık, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, bu ikiliyi yakından takip ediyor bazıları onları sevgili olarak yakıştırıyor. Peki, MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? Onur ve Beyza arasında ne var?

MASTERCHEF ONUR VE BEYZA SEVGİLİ Mİ?

MasterChef'in her bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alması, yarışmacılar arasındaki dinamikleri de daha görünür hale getiriyor. Onur ve Beyza'nın arasındaki samimiyet, özellikle son günlerde sosyal medyanın gündeminde sıkça yer aldı. İzleyiciler, Survivor'da Yunus ve Aleyna'nın yaşadığı benzer bir durumu hatırlatarak, Onur ve Beyza'nın da benzer bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyor.

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef Türkiye yarışmacılarından Onur Üresin, hem yetenekleri hem de geçmişiyle dikkat çeken bir isim. 16 yaşından beri aşçılık yapan Onur, Turizm Otelcilik mutfak bölümünden mezun oldu. 19 yaşında İngiltere'ye yerleşen Onur, burada mesleki kariyerine devam etmiştir. Onur, liseler arası aşçılık yarışmalarında gümüş madalya kazanarak yeteneklerini erken yaşlarda ortaya koydu. MasterChef Türkiye'deki serüvenine, ilk turda hazırladığı profiterol ve ikinci turda sunduğu yaratıcı kuzu but tabağı ile ana kadroya girerek başladı.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

Bu sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Beyza Aydın, 23 yaşında ve aslen Konyalıdır. Fransa'dan gelerek MasterChef Türkiye'ye katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ve kendine olan güveniyle dikkat çekiyor. Yarışmaya büyük bir motivasyonla katılan Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek, yemek yapma tutkusunu ve MasterChef Türkiye'deki hedeflerini ortaya koydu.