MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında bu akşam Onur Üresin şampiyonluk mücadelesi veriyor. MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları sık sık araştırılıyor. MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ONUR KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğiyle ilgileniyor. Turizm ve Otelcilik bölümü mezunu olan Üresin, 19 yaşında İngiltere'ye taşınmış ve o zamandan bu yana orada yaşamaktadır. Şu an 31 yaşında olan Onur Üresin, lise dönemindeyken katıldığı aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Onur Üresin

Kariyerine flying şef olarak başlayan Onur, daha sonra farklı mutfaklarda tecrübe edinmiştir. Sosyal medyada 'onururesinofficial' kullanıcı adıyla yer alan Onur Üresin'in Instagram'da 295 bin takipçisi bulunmaktadır.