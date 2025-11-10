MasterChef Nisa sevgilisi kim?

Nisa Demirer, yarışma esnasında eski bir yarışmacıyla romantik bir yakınlaşma yaşadığını söyleyerek merak uyandırmıştı. Elenmesinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla, sevgilisinin 2024 sezonu katılımcılarından Nevzat Güray Gürol olduğu anlaşıldı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, ikili arasındaki ilişki iddialarını da adeta doğrulamış oldu.

MASTERCHEF NİSA'NIN AŞK HAYATI GÜNDEMDE

Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından Nisa Demirer, yarışmadan elendikten sonra bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu programda Nisa'nın ismi, yarışma sonrası aşk iddialarıyla anılmaya başladı.

FLÖRT İTİRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarışma sürecinde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Nisa Demirer, bir bölümde "Flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı olduğu için konuşmam yasak" sözleriyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Bu sözleriyle bir MasterChef yarışmacısıyla ilişki yaşadığını ima eden Nisa, o dönem sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı.

ELENDİKTEN SONRA AŞK ORTAYA ÇIKTI

Yarışmadan elendikten sonra sessizliğini bozan Nisa Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını duyurdu. Paylaştığı fotoğraflarda yanındaki ismin, 2024 sezonu yarışmacılarından Nevzat Güray Gürol olduğu anlaşıldı. Böylece haftalardır konuşulan gizemli aşk söylentileri resmiyet kazandı.

NİSA VE NEVZAT'TAN MUTLU PAYLAŞIMLAR

İkilinin birlikte çekilmiş kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, ikilinin uyumuna övgüler yağdırırken Nisa ve Nevzat'ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Yarışma atmosferinde başlayan bu yakınlık, MasterChef sonrasında da devam etti.