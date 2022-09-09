Masterchef Mehmet Şef'in restoranı nerede, hangi ilde, kaç restoranı var? Mehmet Şef'in toplam kaç restoranı var? Mehmet Şef'in restoranının ismi ne?

Bugün Masterchef'te Masterclass yapılacak. Mehmet Şef kendi restoranında Masterclass yapacak. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Mehmet Şef'in restoranı nerede, kaç restoranı var? Mehmet Şef'in toplam kaç restoranı var? Mehmet Şef'in restoranının ismi nedir? merak etti. İşte detaylar...

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MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN RESTORANI NEREDE?

Masterchef Mehmet Şef'in İstanbul Yeşilköy'de MYK Restoran adında bir restoranı bulunmaktadır. Mehmet Şef'in restoranı İstanbul'un Bakırköy ili Yeşilköy mahallesindedir. Bugün 9 Eylül Cuma günü Masterchef'te MYK Restoran'da masterclass yapılacak.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN KAÇ RESTORANI VAR?

Mehmet Şef'in toplamda kaç restoranı var bilinmiyor. En ünlü restoranının Yeşilköy'deki MYK Restoran olduğu bilinmektedir.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya (d. 21 Ocak 1974), Türk aşçı ve şef.

21 Ocak 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY"de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

2008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye'de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapmaktadır. Ayrıca Exxen'de yayınlanan MasterChef Junior'da sunuculuk yapmaktadır.